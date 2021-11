BRVM : Situation contrastée des indicateurs clés en fin de semaine

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Novembre 2021 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Si l’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) s’est replié de 0,40% à 147,77 points contre 148,36 points la veille, il en va autrement de l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) qui s’est rehaussé de 0,26% à 193,71 points contre 193,20 points la veille.



Concernant la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 942,106 millions de FCFA contre 5,833 milliards de FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a connu une augmentation de 15,584 milliards de FCFA, passant de 5812,069 milliards de FCFA la veille à 5827,653 milliards de FCFA ce vendredi 19 novembre 2021.



Celle des obligations est aussi en baisse de 3,246 milliards de FCFA à 7167,845 milliards de FCFA contre 7171,091 milliards de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 7,40% à 5 585 FCFA), Société multinationale de bitume Côte d’Ivoire (plus 5,30% à 6 900 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 5,05% à 5 095 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 4,48% à 140 000 FCFA) et BOA Burkina (plus 3,29% à 5 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Compagnie ivoirienne d’électricité (moins 7,07% à 1 840 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 6,56% à 4 200 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (moins 6,00% à 5 800 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 1 700 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,50% à 1 950 FCFA).

Oumar Nourou





Source : Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une situation contrastée au terme de la séance de cotation de ce vendredi 19 novembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Situation-contrastee-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos