BRVM : TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire réalise 22% de hausse hebdomadaire de son cours

<<La capitalisation boursière du leader de la distribution de produits de carburant et de lubrifiants en Côte d’Ivoire a progressé de 22,00% au cours de la semaine écoulée après avoir performé le marché des actions une semaine plus tôt (+8,42%), stimulée par une forte demande à l’achat suite à la cession des parts de TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire (27,33%) détenues dans l’actionnariat de la SIR (Société Ivoirienne de Raffinage)>>, a analysé CGF Bourse.



Selon cette SGI, ce niveau d’engouement a donc porté le volume des transactions sur la semaine à 69 816 titres échangés contre 76 181 titres transigés au cours de la semaine précédente. TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire a publié un résultat net en hausse de 11,09% à 9,33 milliards de FCFA à fin septembre 2024 contre 8,40 milliards de FCFA au 30 septembre 2023.





La tête du TOP 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupée par TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire (+22,00% à 3 300 FCFA) suivie de Sucrivoire Côte d’Ivoire (+20,00% à 900 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (+17,44% à 5 690 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est réalisée par Tractafric Motors Côte d’Ivoire avec -6,52%.



Selon CGF Bourse, le concessionnaire automobile ivoirien enregistre la pire performance du marché des actions en laissant transiger 1 460 actions sur la semaine écoulée contre 3 262 actions échangées au cours de la semaine précédente. Cette régression fait ainsi passer le cours du titre de 1 995 FCFA en fin de semaine précédente à 1 865 FCFA en cette fin de semaine, maintenant ainsi l’action sur sa tendance baissière.



Tractafric Motors Côte d’Ivoire a publié un résultat net en baisse de 95,16% au premier semestre 2024 à 51 millions de FCFA contre un résultat net de 1,05 milliard de FCFA au premier semestre 2023.



Ce titre occupe la tête du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours (-6,52% à 1 865 FCFA), Oragroup Togo (-4,78% à 1 595 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (-2,01% à 730 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-région a clôturé la semaine du 17 au 21 février 2025 par une capitalisation boursière de 10 596,50 milliards de FCFA contre 10 532,28 milliards de FCFA au 14 février 2025 en progression de 0,61%. Selon CGF Bourse, cette progression se justifie essentiellement par la première cotation de l’obligation FCAS.O1 - FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 pour une capitalisation boursière de 83,11 milliards de FCFA au 18 février 2025.



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 3,24 milliards de FCFA contre 452,59 millions de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 2,79 milliards de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. CGF Bourse note dans sa revue que les échanges sur le marché ont principalement concerné 225 644 titres de l’obligation TPBF.O9 - Etat du Burkina 6,50% 2019-2027 » pour une valeur globale de 2,26 milliards de FCFA.



La capitalisation boursière globale a enregistré une progression hebdomadaire de 2,04% à 21615,34 milliards de FCFA le 21 février 2025 contre 21 183,90 milliards de FCFA le 14 février 2025.



Par contre, sur la même période, le Price Earning Ratio (PER) du marché est en baisse se situant à 11,58x contre 11,61x. Il en est de même du rendement moyen du marché qui s’établit à 8,56% contre 8,87%.





Oumar Nourou





