BRVM : Transactions record de plus de15 milliards de FCFA enregistrées ce 25 août 2021

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021

La valeur totale de ces transactions s’est en effet établie à 15,391 milliards de FCFA contre 585,145 millions FCFA la veille. En l’espace de trois journées de cotation, le marché a enregistré deux transactions dépassant les 10 milliards de FCFA. Ce fut le cas le lundi 23 août avec 10,166 milliards de FCFA et ce mercredi avec 15,391 milliards de FCFA. Ce qui témoigne de la confiance des investisseurs. Ces derniers se sont massivement positionnés sur le titre TPCI 5,90% 2016-2026 pour un montant de 15 milliards de FCFA.

Au total le marché obligataire a comptabilisé 15,002 milliards FCFA de valeur transigée contre 389,127 millions de FCFA pour le marché des actions.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a terminé en baisse de 52,745 milliards FCFA à 5259,395 milliards FCFA contre 5312,140 milliards FCFA la veille.



Celle du marché des obligations a connu aussi une baisse de 3,733 milliards FCFA, s’établissant à 6921,185 milliards FCFA contre 6917,452 milliards FCFA la veille.



Concernant les indices, ils sont de nouveau en baisse. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a de ce fait cédé 0,87% à 138,18 points contre 139,39 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a cédé 1,00% à 174,76 points contre 176,52 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 1 795 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 3 980 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,36% à 1 385 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,85% à 1 900 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 5,13% à 615 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Palm Côte d’Ivoire (moins 8,75% à 4 015 FCFA), BOA Sénégal (moins 7,17% à 2 200 FCFA), BOA Benin (moins 6,35% à 4 350 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,00% à 121 740 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 4 600 FCFA).

Oumar Nourou





Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions records de plus de 15 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation du mercredi 25 août 2021.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Transactions-record-d...

