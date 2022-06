BRVM : Triplement du volume d’échange hebdomadaire du titre SICOR Côte d’Ivoire

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

Selon cette publication, sur cette semaine, 40 titres SICOR Côte d’Ivoire ont été transigés contre 6 titres échangés la semaine précédente. <<Un mouvement spéculatif inscrit le titre dans une belle dynamique haussière>>, analyse CGF Bourse. Depuis le début de l’année 2022, son cours a enregistré une hausse de 80% passant de 5 500 FCFA au 03 janvier à 9 900 FCFA au 03 juin.



SICOR Côte d’Ivoire enregistré ainsi la plus forte hausse hebdomadaire de cours, occupant la tête du Top 3 avec +9,57% à 9 900 FCFA. Il est suivi par les titres Total Côte d’Ivoire (+7,31% à 2 350 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (+5,63% à 1 500 FCFA).



Par contre, la plus forte baissé hebdomadaire de cours est enregistrée par le titre Bernabé Côte d’Ivoire avec -9,39% à 2 220 FCFA. CGF Bourse note une baisse du dynamisme des achats sur le titre entre la semaine dernière (4 829 titres transigés) et cette semaine (1 397 titres transigés). <<Ce repli des échanges s’explique par la cession du titre par les investisseurs entrainant une baisse du cours depuis deux semaines>>, avance la SGI. Le titre à, en effet, enregistré une moins-value de 9,39% entre le 30 mai (2 450 FCFA) et le 03 juin (2 220 FCFA). Au premier trimestre 2022, Bernabé Côte d’Ivoire a enregistré un bénéfice net en hausse de 99% à 776,6 millions FCFA grâce à la croissance du chiffre d’affaires (+13%).





Concernant le compartiment obligataire, CGF Bourse signale qu’il a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 7 806 milliards FCFA au 03 juin contre 7 831 milliards FCFA au 30 mai, soit un repli de 0,32%. La SGI explique cette régression par la baisse respective des cours des titres dénommés « ORGT-O2 ORAGROUP SA 7,15% 2021 – 2028 (-6,53%) » et « EOM.O6 ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 (-11,21%) ». Au terme de la semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 5,48 milliards FCFA contre 582 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 842%. Les transactions du marché portent principalement sur la transaction des 500 000 titres réalisée le 03 juin pour un montant global de 5,05 milliards FCFA sur l’emprunt obligataire privé dénommé « TPCI.O26 - TPCI 5,95% 2017-2024 B ».



La capitalisation boursière globale de la BRVM a baissé de 0,38% à 14 048 milliards de FCFA au 3 juin 2022 contre 14 102 milliards de FCFA au 30 mai 2022.

Quant au PER du marché, il est en régression, s’établissant à 8,13 contre 8,26 au 30 mai 2022. Par contre, le rendement moyen du marché est en légère hausse, passant de 6,03% le 30 mai à 6,04% le 3 juin.



Durant la période sous revue, l’Etat de la Côte d’Ivoire est le seul intervenant sur le marché monétaire à travers une émission simultanée pour une levée de dette d’un montant de 70 milliards FCFA. Les investisseurs ont proposé un montant de 82,95 milliards FCFA. L’émetteur a retenu un montant de 77 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 92,8%.





Oumar Nourou





Source : Le titre SICOR (Société Ivoirienne de Coco Râpé) a été plébiscité par les investisseurs de la Bourse de Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec un volume d’échange hebdomadaire qui a triplé durant la semaine du 30 mai 2022 au 3 juin 2022, selon la Revue Hebdomadaire du marché, publiée par la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Triplement-du-volume-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook