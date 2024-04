BRVM : Troisième journée de baisse interrompue pour la capitalisation du marché des actions.

La séance de bourse de ce lundi a en effet enregistré une baisse de 15,458 milliards, avec un niveau se situant à 8 116,831 milliards de FCFA contre 8 132,289 milliards de FCFA le vendredi 19 avril 2024. Cette baisse vient s’ajouter à celle de 8,245 milliards à la fin de la journée du jeudi 18 avril 2024. Entre le 18 avril 2024 où elle s’établissait à 8 152,682 milliards de FCFA et ce lundi 22 avril 2024, la capitalisation du marché des actions connait une contraction de 35,851 milliards de FCFA. A l’origine de cette situation, il y a les indices notamment l’’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) qui en est aussi à sa troisième journée consécutive de baisse. Ainsi au terme de ce 22 avril 2024, cet indice a cédé 0,19% à 218,18 points contre 218,60 points la veille.

Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,27% à 109,80 points contre 110,10 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en repli de 0,07% à 102,16 points contre 102,23 points la veille.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s’est établie à 10 320,400 milliards de FCFA contre 10 327,173 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 6,773 milliards FCFA.



La valeur des transactions s’est établie à 4,554 milliards de FCFA contre 1,186 milliard de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 2 155 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 4,31% à 1 935 FCFA), Uniwax Cote d’Ivoire (plus 3,00% à 515 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 1,32% à 7 295 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 0,95% à 11 200 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d’Electricité Côte d’Ivoire (moins 3,14% à 1 540 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 1,94% à 760 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,64% à 9 000 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,42% à 17 645 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 1,30% à 5 705 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Troisieme-journee-de-...