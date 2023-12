BRVM : Uniwax Côte d’Ivoire au top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,41%.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 540 FCFA la veille à 580 FCFA ce lundi 18 décembre 2023, soit une augmentation de 40 FCFA. Après Uniwax Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (plus 7,23% à 7 485 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 4,32% à 2 295 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 3,43% à 1 055 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (plus 2,57% à 6 980 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Total Sénégal (moins 7,36% à 2 330 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 455 FCFA), AGL (ex Bolloré) Côte d’Ivoire (moins 7,05% à 1 385 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 800 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 1 680 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est rehaussée avec une réalisation de 516,710 millions contre 317,978 millions de FCFA le vendredi 15 décembre 2023.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est, en revanche, repliée de 45,987 milliards, passant de 7807, 132 milliards la veille à 7761,145 milliards de FCFA ce lundi 18 décembre 2023.



Ainsi, au terme de la séance de cotation de ce vendredi 15 décembre 2023, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré la plus forte baisse avec 1,19% à 97,96 points contre 99,14 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), s’est replié de 0,29% à 105,64 points contre 105,95 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Composite a cédé 0,25% à 209,85 points contre 210,38 points la veille.



Celle du marché obligataire est de nouveau en baisse 7,853 milliards, avec une réalisation passant de 10 316,982 milliards de FCFA le vendredi 15 décembre 2023 à 10 309,129 milliards de FCFA ce lundi 18 décembre 2023.



