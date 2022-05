BRVM : Hausse de 64,115 milliards FCfa de la capitalisation des actions ce 30 mai 2022

Cette capitalisation est passée de 6206,809 milliards de FCFA le vendredi 27 mai 2022 à 6 270,924 milliards de FCFA ce 30 mai 2022. Cette progression est induite par la vigoureuse hausse de l’indice composite (+1,03%) à 208,32 points contre 206,19 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM 10 a gagné 0,35% à 163,05 points contre 162,48points la veille.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est caractérisée par une baisse de 6, 049 milliards, à 7830,746 milliards de FCFA contre 7836,795 milliards de FCFA la veille.



Concernant la valeur des transactions, elle s’est établie à 368,105 millions de FCFA contre 253,455 millions de FCFA la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SODECI Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 5 160 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 124 160 FCFA), BOA Niger (plus 7,48% à 6 180 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 1 805 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,06% à 910 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,27% à 1 530 FCFA), BOA Sénégal (moins 7,26% à 2 300 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,60% à 1 340 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 2,99% à 6 010 FCFA) et BOA Mali (moins 2,62% à 1 300 FCFA).



Oumar Nourou

