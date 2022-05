BRVM : Poursuite de la vigoureuse hausse du marché ce 31 mai 2022.

Cet indice a ainsi progressé de 1,13% (après +1,03% la veille) à 210,68 points contre 208,32 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM 10 a gagné 0, 98% (après +0,35% précédemment) à 164,64 points contre 163,05 points la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en hausse de 71,09 milliard, à 6342,014 milliards de FCFA contre 6 270,924 milliards de FCFA le 30 mai 2022.



Celle du marché obligataire poursuit la tendance baissière (-3,721 milliards après - 6, 049 milliards lundi 30 mai), à 7827,025 milliards de FCFA contre 7830,746 milliards de FCFA la veille.



Concernant la valeur des transactions, elle s’est rehaussée, s’établissant à 642,288 millions de FCFA contre 368,105 millions de FCFA la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 1 940 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 9 710 FCFA), BOA Niger (plus 6,72% à 6 595 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 6,18% à 5 840 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (plus 4,65% à 7 535 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,19% à 1 420 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 6,74% à 1 590 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,17% à 825 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 2,88% à 5 050 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,47% à 1 005 FCFA).





Oumar Nourou

La vigoureuse hausse notée au niveau de l’indice composite de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis la journée du 30 mai 2022, s’est poursuivie au terme au terme de la séance de cotation de ce mardi 31 mai 2022.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Poursuite-de-la-vigou...