BSIC : Près d’un milliard FCFA volé à la banque

La Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) sise aux Parcelles Assainies est secouée par une bamboula interne.



Bamboula à la BSIC (Parcelles Assainies) où plus de 469 milliards FCFA ont été volés. Après investigations, le chef d’agence O. Kane a été arrêté en même temps que trois agents (deux caissières et le responsable des opérations).

Les mis en cause, qui ont reconnu les faits, ont été tous déférés au parquet, rapporte le journal Libération, repris par Senenews .



Ils poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, retrait frauduleux, faux et usage de faux , usurpation d’identité, blanchiment de capitaux….



L’audit de la banque a révélé que les deux caissières ont crédité par des versements fictifs la somme de plus de 469 milliards FCFA dans le compte du nommé El Hadji M. L. Ndiaye. Un montant que le client a « frauduleusement reçu avec la complicité du chef d’agence O. Kane, par des retraits en espèces et des paiements par chèque au profit de tiers ».



Pour semer les services de contrôle, O. Kane, avait pris la précaution d’annuler les opérations, en introduisant, frauduleusement dans le système informatique de la banque. L’argent débité sur le compte de El Hadji M. L. Ndiaye sont très élevés sans que les opérations ne soient matérialisées par une fiche de dépassement, conformément à la loi bancaire.



L’audit mentionne également que la caissière A. Sène a effectué en 2023, neuf versements fictifs sur le compte bancaire du même client, pour un montant de 392 millions FCFA sans aucune pièce comptable. L’autre caissière Nd. Kahdy F. Dimé effectué en un temps record sept versement fictifs d’un montant de plus de 365 millions FCFA sur le même compte bancaire alors qu’en réalité le compte n’a pas été crédité.



Ces pratiques frauduleuses ont permis au chef d’agence O. Kane et à El Hadji Momar Lissa Ndiaye de débiter la somme de plus de 469 millions FCFA par des retraits en espèces, des remboursements d’échéance, des paiements par chèque certifiés, des chèques en faveur du Percepteur de Dakar, de la SAR…