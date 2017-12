Baaba Maal nominé pour le Grand Prix du chef de l’Etat pour les Arts et Cultures Les nominés du Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres ont été dévoilés ce mardi, à Dakar. Parmi les nominés pour le prix des Arts, on retient le nom du lead vocal de Daande Lenol, Baba Maal.

Le comité d’organisation du Grand Prix du Président de la République Macky Sall a rappelé lors d’une conférence de presse que le prix du chef de l’Etat des arts et les lettres sera décerné aux lauréats le mardi 19 décembre 2017 à Dakar. Parmi les nominés pour le prix des Arts, le jury a dévoilé les noms suivante : Baaba Maal (musique), Ousmane William Mbaye (cinéma et audiovisuel), Stéphanie Yandé Séne (mode et styliste), Amadou Sobel Diop (Arts visuels) et Assy Dieng (Art dramatique).



En ce qui concerne le prix des Lettres, on peut noter les noms suivants : Andrée-Marie-Bonané ("La fileuse d’amour"), Habib Demba Fall ("Les trésors du chaos"), Moumar Guèye ("La malédiction de Raabi"), entre autres noms.



Pour le secrétaire général du Comité d’organisation, « le Grand Prix du chef de l’Etat célèbre la créativité et promeut les arts et les lettres ». Et d'ajouter que « les 3 premiers lauréats toucheront pour chacun, 10 millions de F Cfa. Deux ont été choisis pour le prix de lA’rt et un pour le prix des Lettres ».



Les lauréats du "Prix d’encouragement" recevront deux millions (2.000.000) de FCFA et une distinction. Selon le président du jury Jean Pierre Leurs, "ce prix du chef de l’Etat pour les arts et les Lettres vient à son heure".



« Le Sénégal a mis la barre très haut pour le Grand Prix. 66 œuvres ont été lues pour en sélectionner 29 œuvres, pour enfin, en choisir 10. Sur ce, les jurys ont travaillé de manière rigoureuse, engagée et exigeante », explique le président du jury des Lettres, Alioune Badara Diané.



Pour rappel, plusieurs disciplines étaient concernées : les arts visuels, la danse, la musique, la mode et le stylisme, les arts dramatiques, le cinéma et l’audiovisuel, le conte et les disciplines de cultures urbaines.











Thierno Malick Ndiaye/ Rokheya Thiane

