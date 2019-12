Baba Ngom, intersyndicale SDE : « Serigne Mbaye Thiam doit se démettre » Le coordonnateur adjoint de l’intersyndicale des travailleurs de la SDE a réagi à la réquisition des travailleurs de la société en charge de la distribution de l’eau pour demander le départ de Serigne Mbaye Thiam.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019

« Nous n’avons rien contre la réquisition des travailleurs, mais nous pensons que ce décret a montré que le ministre de tutelle est incompétent. Il doit se démettre et ne pas attendre que le président le démette, parce qu’il avait promis qu’il allait donner de l’eau en quantité et en qualité aux populations, malgré la grève et le président a été obligé de régler lui-même le problème», a, en effet, dit Baba Ngom sur la RFM.

