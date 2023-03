Baba Tandian: « Augustin flirte avec les étoiles et Me Babacar Ndiaye ramasse de mauvais résultats »

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 23:36

Le Président de la Fédération Sénégalaise de Basket ne mérite aucunement la confiance du Chef de l'état son Excellence Macky Sall. Malgré tous les efforts consentis par l'état du Sénégal, malgré la bonne disponibilité du Ministre des sports Monsieur Yankhoba Diatara, malgré la bonne conduite des clubs souvent opprimés par un championnat long et dépensier, Monsieur Babacar Ndiaye est toujours abonné au dernier rang de la classe.



Aussi, pendant que le football sénégalais glane des trophées, résultats d'un plan de développement mûrement travaillé depuis des années par le Président Augustin Senghor et ses hommes, le Basket sénégalais dégringole de jour en jour par la faute d'un nullard qui ne sait rien de la discipline. Le foot Ball toise les étoiles, le Basket pique le nez dans les bas fonds ... Quand Augustin flirte avec l'élégance, Babacar Ndiaye ramasse les ordures des mauvais résultats. Je l'ai dit et répété, le Président Macky Sall, grâce à sa vision futuriste, a mis à la disposition du basket un stade de haute facture et des moyens colossaux qu'aucun autre Président n'a jusqu'ici réalisé pour le Basket.



Et même, en choisissant le Ministre Yankhoba Diattara, le chef de l'état a trouvé en ce dernier , l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En moins d'un an, c'est pas moins de 4 coupes qui ont été gagnées par nos équipes nationales de Football dont le beach soccer, le Chan, les U20, les U17 et last but not least, une place de 8eme de finale en Coupe du Monde. Et c'est le lieu de rappeler à ce triste Dirpub qui nous avait sorti un titre ordurier sur Diattara, qu'il devrait aujourd'hui raser les murs et présenter ses plates excuses.



Pour en revenir au Basket, cest maintenant à nous, acteurs du Basket de taire nos querelles et de nous unir comme un seul bloc pour nous débarrasser de la mauvaise graine que constitue Babacar Ndiaye.



Baba Tandian, ancien président de la FSBB

