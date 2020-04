Baba Tandian, ancien président de la Fédération de Basket : « Le Sénégal a perdu un grand fils qu'on n'oubliera jamais »

La mort du journaliste, agent de joueur et ancien président de l’Olympique de Marseille, a plongé toute la communauté sportive du Sénégal et du monde dans une profonde tristesse. Emporté hier, par le Covid 19, Pape Diouf, passionné du football, est parti à jamais. Il a laissé derrière sa personne un vide total. Comme le disait Lamartine dans ses « méditations poétiques » : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ».



C’est d’ailleurs ce sentiment de vide qui anime l’ancien président de la fédération de Basket, Baba Tandian. « Je suis triste de la disparition de mon ami et frère Pape Diouf. Ma belle-famille réside à Marseille. Et, il m'arrive d’y faire des séjours fréquents avec mon épouse. A chacun de mes voyages, Pape m'invitait chez lui, à son domicile sur les collines de Marseille, à quelques pas de la maison de l'ancien maire mythique, Gaston Deferre », témoigne-t-il.



Baba Tandian garde bien des souvenirs du défunt qui, retient-il, à chaque sortie dans la rue, les supporters marseillais ne cessent jubiler devant sa voiture pour réclamer son retour à la tête de l'équipe. « Pape Diouf était un homme courtois, respectueux et très apprécié par les Sénégalais, vivant à Marseille. Le défunt était un vrais fils du pays. Pape s'intéressait aussi à la politique du Sénégal », a révélé Baba Tandian.



D’après lui, El hadj Diouf, Amadou Dia Bâ, Fadiga, Gaston Mbengue et Pape Diouf étaient à deux doigts de créer un mouvement de soutien au candidat Macky Sall. « Le Sénégal a perdu un grand fils qu'on n'oubliera jamais. Le défunt a porté la dignité de l'homme sénégalais dans les plus hautes instances du monde », a insisté Baba Tandian, par ailleurs nouveau président de Saint-Louis Basket Club.



