Baba Tandian crache du feu sur Me Babacar Ndiaye, actuel président de la FSBB et révèle.... M. Baba Tandian tire à boulets rouges sur Me Babacar Ndiaye, actuel président de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball, qu'il accuse de vouloir s'accaparer du Basket, en révisant les textes a sa guise. Il va même plus loin, en promettant de déposer une plainte contre lui et son administration financière, pour malversation sur des centaines de millions de francs Cfa.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 23:53



