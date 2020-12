Baba Tandian président du Saint-Louis Basket Club : «Je suis prêt à payer les tests Covid des joueurs, à chaque match»

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Décembre 2020 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Saint Basket Club n’est pas d’accord avec la Fédération sénégalaise de basket, sur le report du tournoi des 4 grands initialement prévu les 19 et 20 décembre 2020. Interrogé par nos confrères de SourceA, Baba Tandian pense que le président de ladite Fédé, Babacar Ndiaye, ne prend jamais ses responsabilités sans l’aval du ministre des Sports.



«Le tournoi des 4 grands a été renvoyé et ce que je reproche à la Fédération, c’est la torpeur du président qui ne sait pas prendre une décision, sans la permission du ministre, ce qui est incroyable. C’est une question de mauvaise organisation de la part de Babacar Ndiaye», a déclaré le patron du Saint-Louis Basket Club.



Face à la hausse fulgurante des cas, Baba Tandian se dit prêt à de gros sacrifices pour bien protéger ses joueurs dans ce contexte. «Le Ministère accepte la reprise timide des activités sportives ; nous, à Saint-Louis, allons tout faire pour répondre aux exigences, avec le lavage des mains, on va distribuer des gels, utiliser des thermoflashs. Je suis prêt à payer les tests Covid des joueurs, lors de chaque match, contrairement à Babacar Ndiaye. La santé n’a pas de prix», a rassuré l’ancien pivot dans les colonnes du journal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos