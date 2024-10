Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Baba Tandian rend hommage à l’ancien Chef d’Etat major des armées maurtanienne, Ndiaga Dieng, décédé ce dimanche à l’As Palmas Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2024 à 21:03 | | 0 commentaire(s)| Baba Tandian, Imprimeur et ancien Président de la fédération sénégalaise de Basket a appris avec tristesse le décès du Général de Division de la Gendarmerie, ancien Chef d’Etat Major des armées mauritaniennes et ancien président de la fédération mauritanienne de basket, Ndiaga Dieng. Décès survenu à l’As Palmas, ce dimanche. Baba Tandian très attristé par la disparition de cet homme multidimensionnel.

L’Imprimeur et ancien président de la Fédération sénégalaise de basket vient de perdre un ami particulier, un frère et un collaborateur. Eprouvant de la peine, il a tenu à rendre un hommage mérité à ce défunt serviteur de la République islamique de la Mauritanie qui fut aussi, ancien Basketeur, un ancien Directeur de la Douane et président de la Fédération de Basket. Le défunt a été aussi, Général de Division de la Gendarmerie, ancien Chef d’Etat Major des armées mauritaniennes.



Ainsi, Baba Tandian présente ses condoléances les plus attristées au Président de la République islamique de la Mauritanie, le Général Gassouani, à l’Actuel Chef d’Etat major de la Gendarmerie nationale mauritanienne, au Chef de l’Etat de l’Armée nationale, Général Anana, à la Direction de la Douane et à l’ensemble des sportifs et basketteurs mauritaniens.



Par ricochet, il présente ses mêmes condoléances aux anciens basketteurs des deux pays frères, c’est-à-dire, du Sénégal et de la Mauritanie. Et, il se rappelle bien de ses relations étroites avec le défunt qui fut d’une générosité indéfectible, d’une parfaite disponibilité dans l’accomplissement des tâches afférentes à sa mission. L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, présentant ses condoléances à la famille proche du défunt, prie pour le repos de son âme au céleste paradis.







Accueil Envoyer à un ami Partager