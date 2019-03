Babacar Ba, Pdt Forum du Justiciable : « Saër Sène doit être libéré » Le président du Forum du Justiciable est formel : « Saër Sène doit être libéré ». S’exprimant sur la RFM, le président du Forum du Justiciable a estimé que « le mandat de dépôt est caduc. Sa détention est devenue arbitraire et inadmissible. 5 ans de détention, c'est trop ». Selon Babacar Ba, « le post de Saër Sène était désintéressé, il n’est pas normal que sa vie soit ainsi sacrifiée ». Et de s’interroger, « Où sont les magistrats ? Que font les magistrats ? Saër doit retourner continuer ses études ».

