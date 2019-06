Babacar Bâ: « il ne faudrait pas que des choses aussi graves soient révélées et que la justice ne bouge pas » Le président du Forum du justiciable n’apprécie pas la grosse agitation à la suite des révélations de la BBC sur le scandale du pétrole et du gaz au Sénégal. Et cela, qu’elles viennent du pouvoir ou des détracteurs du régime.

Pour Babacar Bâ, « il faut accorder la présomption d’innocence à Aliou Sall », cité comme le principal acteur dans cette affaire.



Toutefois, souligne-il, « il ne faudrait pas que des choses aussi graves se passent et que la justice ne bouge pas ». Babacar Bâ qui dénonce le caractère non équilibré du reportage de la BBC, demande, dans le même temps, à la justice de s’auto-saisir pour que la lumière soit faite.

