Babacar Bâ sur l'arrestation d'Adama Gaye: « la liberté d'expression s’exerce en conformité avec la loi » Babacar Bâ du Forum du justiciable a réagi à l’arrestation du journaliste et activiste, Adama Gaye pour ‘’écrits contraires aux bonnes mœurs’’ et ‘’offense au chef de l’Etat’’.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019

« Quand on veut bâtir un Etat de droit, il faut se dire la vérité. La liberté d’expression s’exerce en conformité avec la loi », a-t-il dit sur la RFM. Et de poursuivre, « on ne peut pas, sous prétexte de la liberté, porter atteinte à l’honorabilité et à l’honneur d’autrui ».



Babacar Bâ a rappelé le principe sacré selon lequel, « ma liberté s’arrête là où commence celle des autres », pour dire qu’au nom de la liberté, on ne peut se permettre de dire tout ce que l’on veut.

