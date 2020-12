Babacar Diagne cesse toute action contre l'animatrice Sophia

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 11:04 | | 2 commentaire(s)|

Après l’interview explosive de Sophia avec Lirou Diane qui a choqué l’opinion et suite aux excuses plates de l’animatrice, le Cnra a passé l’éponge. En effet, interrogé, le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel a déclaré : « Le Cnra est une position d’autorité, nous voulons en faire une position d influence. Quand les gens s’amendent, prennent conscience qu ils ont dérapé, il faut tourner la page, l’erreur est humaine ».



M. Diagne d’ajouter : « C’est contre les gens qui s'obstinent à persévérer qu’il faut sévir. Ce qui est clair aujourd’hui, c'est qu il y a un immense travail d’éducation et de formation à faire et il nous incombe à tous de nous y atteler ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos