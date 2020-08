Babacar Diagne liste les maux - Série "Infidèles", Teuss, Xalass, au banc des accusés Le président du CNRA, Babacar Diagne, dans un entretien avec Vox Populi n'a pas mâché ses mots et a réglé ses comptes , listant les maux de notre société via les médias. Teuss, Xalass et la Série "Infidèles " n'ont pas été épargnées.

"Pour vendre, les gens aiment titiller nos bas instincts. Franchement, quand vous voyez les Teuss, les Xalass, il y a une prégnance du sexe, de la violence.



Quand nous avons visionné la série Infidèles, il y avait beaucoup d'exagération , de propos choquants et même des scènes choquantes. La manière dont la publicité a été faite est choquante", a-t-il dit.



Il attire l'attention en affirmant que "beaucoup de nos stars ne sont pas cultivées. C'est dangereux. Le temps de l'activisme, activisme au sens américain du terme, n'est pas celui de la régulation car la censure n'est pas de la régulation".



