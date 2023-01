Babacar Diagne, parrain du prix Télévision : La CJRS honore le président du CNRA

Un geste hautement apprécié par le président de l’autorité de régulation et les membres de son cabinet, qui ont reçu le bureau de la CJRS, ce lundi 30 janvier 2023, nous dit un communiqué parvenu au Groupe Leral.

La délégation des jeunes reporters, avec à sa tête le président Migui Marame Ndiaye, a jugé ce parrainage naturel, vu le parcours de l’homme dans les médias et le soutien indéfectible du CNRA envers la CJRS.



Selon le document, le président Migui Marame Ndiaye s’est également réjoui que le CNRA soit en phase avec la CJRS, dans la promotion de sa vocation première, qui est la formation continue des jeunes reporters et s’est engagé, au nom de tous les membres à honorer et à fructifier la collaboration entre les deux entités.



De son côté, M. Babacar Diagne a adressé ses vives félicitations à la convention pour le travail abattu par l’équipe sortante, son dynamisme et l’élan de démocratie qui s’est traduite par l’élection apaisée de son 7e président, en seulement 19 ans d’existence.



M. Diagne a aussi témoigné son soutien permanent à la CJRS et a tenu à manifester son vœu pour la pérennisation du partenariat entre les deux structures. Dans cette optique, il est question de la reprise des sessions de formation sur le traitement de l’information en période électorale mais aussi l’outillage des jeunes reporters (octroi de gilets, partage du guide du jeune reporter…).



« Le CNRA, à travers son Président Monsieur Babacar Diagne, a réitéré sa confiance envers les jeunes reporters, pour relever les nombreux défis auxquels fait face la profession », conclut le communiqué.