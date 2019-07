Babacar Diop: "Ousmane Tanor Dieng, homme debout, plein de dignité et très courageux"

Le président des Forces démocratiques du Sénégal (FDS), par ailleurs ancien membre du Parti socialiste (PS), Babacar Diop, suite au décès d’Ousmane Tanor Dieng, est aux bords des larmes.



« Nous avons commencé notre carrière politique auprès de lui, confie-t-il. Ce que j’ai surtout retenu, c’est qu’après la défaite en 2000, le Tanor que tout le Sénégal a admiré, c’est cet homme debout, plein de dignité et très courageux, qui a fait face à Abdoulaye Wade. Je pense que c’est ce Tanor-là que nous devons célébrer et que nous célébrons aujourd’hui ».



« L’autre Tanor aussi que j’aime, parce que j’ai travaillé avec beaucoup d’hommes politiques dans ce pays, en vérité, ils ne vous disent pas ce qu’ils ont l’ambition de faire, ils louvoient avec vous, ils peuvent même mentir. Mais, l’une des qualités de Tanor, c’est qu’il vous regarde dans les yeux et il vous dit qu’il n’est pas d’accord et que chacun prenne ses responsabilités. Il est tel qu’il est avec ses convictions mais le fait de pouvoir dire à quelqu’un ’’je ne suis pas d’accord, ça, je ne le ferai pas, si vous voulez partir, vous n’avez qu’à partir mais ça je ne le ferai pas», a-t-il réagi, sur iRadio.



Priant pour le repos de l’âme de son ancien patron, il réclame comme l’a déjà fait le professeur Abdoulaye Elimane Kane, sur les mêmes ondes, «l’organisation par l’Etat de funérailles à la hauteur de l’homme. »

