Babacar Diop à l'opposition: "Macky Sall cherche à légitimer sa victoire, il faut boycotter le dialogue"

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2019 à 12:22 | | 2 commentaire(s)|

L'opposition doit « purement et simplement boycotter » le dialogue national. C’est la position de Babacar Diop, le leader des forces démocratique du Sénégal. Dans un entretien avec « LesEchos », le membre de la coalition « Idy2019 affirme que le président Macky Sall cherche à légitimer sa victoire à travers ce dialogue. « Il veut passer par une autre porte pour demande à l’opposition de le reconnaître de fait. Pour moi, c’est une tentative, une entreprise d’humiliation des leaders (de l’opposition) qui avaient refusé à la face du monde de reconnaître sa victoire. L’opposition doit apprendre à être cohérente dans son discours, dans sa démarche et son attitude. Je n’ai aucun problème avec l’opposition, mais je crois qu’elle doit être cohérente dans sa démarche », a-t-il dit.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos