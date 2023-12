Babacar Diop après l’adoption du Jumelage entre Thiès et Sébastopol : «Les Etats n’ont pas d’amis mais des intérêts» Bes Bi- Malgré les injonctions de l’ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal, les conseillers municipaux ont majoritairement voté, jeudi dernier, le projet de jumelage entre la Ville de Thiès et celle de Sébastopol, une ville annexée par la Russie.

La visite de travail de Dmitry Kourakov, ambassadeur de la Russie, à Dr Babacar Diop, maire de Thiès, en juillet dernier, s’inscrivait dans la perspective de nouer un partenariat entre Thiès et Sébastopol. Ce projet d’accord avait été vigoureusement dénoncé par l’ambassadeur de l’Ukraine.



«Un grand homme d’Etat disait que les Etats n’ont pas d’amis mais des intérêts», rappelle Dr Babacar Diop, dit agir pour défendre les intérêts de la Ville de Thiès.



«Ce sera un partenariat qui va aboutir à une coopération commerciale, économique, technique, scientifique, sociale et humanitaire entre nos deux villes», at-il ajouté



