Babacar Diop, leader FDS « J’ai subi la violence des gardes pénitentiaires à deux reprises »

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Docteur Babacar Diop maintient ses accusations contre l’administration pénitentiaires. Devant la presse ce vendredi, le leader du Fds a affirmé avoir été « agressé à deux reprises » lors de son séjour à la prison de Rebeuss.



«Arrêtés le vendredi 29 décembre, nous avons été placés sous mandat de dépôt, le mercredi 4 décembre 2019. Je suis arrivé à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss vers 19 h 30. J’ai été agressé par deux agents de l’administration pénitentiaire qui, m’ont accueilli en disant ‘‘Ici c’est Rebeuss, toi tu passes ton temps à la télé. Tu parles trop ; Tu vas voir !’’», a-t-il révélé entourés de ses partisans au siège d’Amnesty.



Et d’ajouter : «Le 20 décembre, vers 10 h 30, j’ai été agressé de manière lâche et sauvage par quatre gardes pénitentiaires dont je connais trois noms parmi les quatre ».



L’enseignant-chercheur à l’Ucad affirme également que l’administration pénitentiaire a tenté d’étouffer l’affaire, en vain. «J’ai bien identifié les agresseurs et je tiens à ce que justice soit rendue, pour que de telles pratiques disparaissent à jamais dans ce pays. Des personnes, témoins des faits sont prêtes à témoigner. Une plainte sera déposée par mes avocats dès la semaine prochaine », a-t-il fait savoir.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos