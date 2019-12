Babacar Diop, leader de Fds : «Tant que nos camarades ne seront pas libérés, il n’y aura pas de stabilité»

Face à la presse ce vendredi, Docteur Babacar Diop a réaffirmé son « soutien indéfectible » à Guy Marius Sagna, Fallou Galass Seck et Ousmane Sarr. Leader du FDS fraichement sorti d’une clinique où il était en convalescence après son passage à tabac à la prison de Rebeuss, compte se battre pour leur libération.



« Tant qu’ils ne seront pas libérés, a-t-il averti, il n’y aura pas de stabilité dans ce pays. Nous sommes prêts à continuer le combat jusqu’à la libération totale de tous les prisonniers politiques. Je ne me sentirai libre que le jour où nos camarades, qui sont restés en prison, auront la possibilité de rejoindre leur domicile ».



Dr Babacar Diop dit être informé que ses camarades ont entamé une nouvelle grève de la faim depuis jeudi. Aussi tient-il le Président Macky Sall comme responsable de tout ce qui leur arrivera.

