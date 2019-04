Babacar Gaye n'est plus porte parole du Pds... Sur décision de Me Abdoulaye Wade, Amadou Sall le remplace

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 01:37 | | 0 commentaire(s)|

Dakarposte publie cette capture d'écran. Sur sa page Facebook, le désormais ex porte parole (Babacar Gaye) en a fait la surprenante révélation

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos