Babacar Gaye répond à Mahammed Dionne:« En tant que PM, il devrait s’interdire de telles grossièretés à l’endroit des Sénégalais »

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018



« En tant que chef du gouvernement, il (Mahammed Boun Abdallah Dionne) devait s’interdire de telles grossièretés à l’endroit des Sénégalais », peste M. Gaye.



Au Parti démocratique Sénégalais (Pds), on n’est pas « surpris » de la dernière sortie de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Pour le porte-parole de la première formation libérale du Sénégal, le Premier ministre n’est pas à son coup d’essai, il est même coutumier des faits.



« Il a d’abord commencé par insulter le Président Abdoulaye Wade, en faisant une attaque adveninum à Karim Wade. Ensuite, il a traité Abdoulaye Bathily d’ingrat et aujourd’hui, il traite les libéraux qui sont restés dignes dans leur parti, comme des sauvages. Je considère cela comme une injure et une attaque personnelle », dénonce Babacar Gaye, interrogé par la RFM.



