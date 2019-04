Babacar Gaye sur le discours de Macky Sall : « c’est comme si on vient d’avoir un Président » Le porte-parole du Pds a fait une réaction remarquée au discours de l’indépendance du Président de la République. Babacar Guèye a tressé des lauriers au chef de l’Etat. « C’est comme si on venait d’avoir un Président de la République », a déclaré Babacar Gaye sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Celui qui s’est singularisé par des prises de position à l’encontre des directives du Secrétaire général de son parti du Pds, Me Abdoulaye Wade, a mis en avant l » « caractère républicain du discours du chef de l’Etat ». Babacar Gaye a dit l’appel au « retour aux valeurs de la citoyenneté lancé par Macky Sall ». Babacar Gaye qui s’est défendu de tenir un discours à contre-courant, a assuré toujours dire ce qu’il croit.

