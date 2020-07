Babacar Touré et Serigne Mountakha Mbacké avaient une relation particulière : C’est le Khalife général des mourides qui a choisi l’emplacement de sa tombe et… C’est LeQuotidien qui donne l’information. Le khalife général des Mourides, qui a dirigé la prière mortuaire et choisi l’emplacement de la tombe où repose le fondateur de Sud, avait une relation particulière avec Babacar Touré, qui était aussi une voix qui compte dans le monde mouride.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

A Touba, l’émotion était forte au moment d’enterrer Babacar Touré qui était un fervent talibé mouride. Selon LeQuotidien, c’est Serigne Mountakha Mbacké en personne qui a dirigé la prière mortuaire et choisi l’emplacement de sa tombe. Il a fait un témoignage élogieux sur le défunt, qui a marqué son époque et était une voix qui compte dans l’univers mouride. Mais il était d’une discrétion «extraordinaire» malgré le poids de sa renommée dans le pays. Entre Babacar Touré et le khalife général des Mourides, c’est une histoire amicale particulière.



Avant son intronisation à la tête de la confrérie mouride, le patriarche de Touba se rendait régulièrement chez Babacar Touré à Ngaparou. Conscient que le guide avait besoin de discrétion durant ses visites, Babacar Touré lui avait construit un pavillon spécial avec une mosquée pour lui offrir toutes les commodités.







