Baby Boomer : La nouvelle technique de manucure à nous couper le souffle Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 11:55 | | 0 commentaire(s)| On l'avait déjà aperçue, timide, sur quelques ongles. Mais depuis le début de l'année, la manucure baby boomer connaît un regain d'intérêt et une popularité sans précédent. Au point de détrôner la french manucure ? Le point sur cette technique de nail art tendance





Le Baby Boomer est une nouvelle technique de manucure qui nous vient des Etats-Unis. C'est une technique très distinguée et parfaite pour toutes les personnes qui cherchent à porter du vernis à ongles mais qui ne veulent pas porter une couleur trop foncée ou trop vibrante.



Le Baby Boomer est, si on peut le dire, une French revisitée. La recette reste la même : une base rose ou nude et un bout de l’ongle blanc.



Au lieu du trait franc, celui-ci est dégradé afin de créer un effet fondu naturel. Celles qui souhaitent un look un peu plus original peuvent aussi choisir une option plus colorée (bout rose, gold, argenté...).



Comment faire une manucure baby boomer ?



Si vous décidez de réaliser cette technique chez vous, vous devrez avant de débuter la pose des vernis prendre soin de vos ongles naturels et définir la forme qui vous convient le mieux, qu'ils soient carrés, arrondis, coupés courts ou plutôt pointus.





Après avoir limés les ongles et on applique la base coat. Il existe plusieurs façons de procéder. Quelle que soit la technique suivie, mieux vaut utiliser des vernis semi-permanent afin d'avoir le temps de 'travailler' la matière avant qu'elle ne sèche ! Ensuite, il faudra vous doter d'un accessoire indispensable : un petit tampon en éponge qui permet de fondre les couleurs en tapotant. C'est l'accessoire indispensable pour réussir sa manucure baby boomer ! Evidemment, on n'oublie pas la couche de top coat brillant pour soigner les finitions !



Pour un maximum d'effets, nous vous conseillons de garder de la longueur, cela vous aidera en plus à poser le vernis.



















Yolande Jakin



