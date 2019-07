Bac 2019: Le lycée Franco-arabe de Kaolack dicte encore sa loi

Classé précédemment deuxième de la région derrière le lycée sénégalais de Banjul, le lycée Franco-Arabe de Kaolack a encore produit des résultats qu’on peut considérer comme de satisfaisants.



Comparé à ce qui s’est passé dans les autres centres, il n’est pas exagéré de dire que cet établissement qui abrite une partie de l’Université du Sine Saloum, va encore décrocher le jackpot. En série LA sur les 42 candidats, il y a 25 admis d'office dont 4 mentions Bien et 5 mentions Assez bien. 15 autres candidats doivent subir les épreuves du second tour. Pour la Série S1A, il y a 3 candidats 1 admis d'office, 1 admissible et un ajourné. Enfin pour la Série S2A, il y a 16 candidats dont 2 admis d'office et 6 admissibles.

Le centre compte un seul jury.





