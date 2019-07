Bac 2019: les candidats retrouvés avec des téléphones portables seront sanctionnés

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur de l’Office du Baccalauréat, M. Socé Ndiaye a pris des mesures contre les candidats au baccalauréat retrouvés avec des portables. « Des poursuites même si elles ne sont pas pénales, seront engagées à l’encontre des candidats fautifs », selon ses propos rapportés par Le Témoin.



Par ailleurs, et au-delà du port ou de l’utilisation de l’outil téléphonique, quelques autres problèmes sont notés dans l’organisation du baccalauréat général 2019 et sont liés surtout à la disponibilité ou au mélange d’épreuves. Des failles que l’Office du Baccalauréat a essayé de régler au fur et à mesure.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos