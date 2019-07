Bac 2019: taux de réussite en baisse, 14,94% contre 15,17% en 2018

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 10:38

Les résultats du premier tour du baccalauréat 2019 sont catastrophiques. Il y a une baisse par rapport à l’année passée. Seulement 22 492 candidats sont déclarés admis d’office, sur un total de 155 551 au bac général.



Ce qui représente, selon L’As, un taux de réussite de 14,94% contre 15,17% en 2018.

40 761 candidats sont autorisés à passer les épreuves du second tour, qui a d’ailleurs commencé depuis hier mercredi.



Par contre cette année, il y a eu beaucoup de mentions Très Bien et Assez Bien.

