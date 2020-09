Bac 2020: 2 candidats surpris en pleine tricherie

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Le Journal "L'Observateur" révèle que deux candidats ont été pris en flagrant délit de triche à l’examen du Bac 2020.



Les deux présumés tricheurs sont issus de Dakar et Thiès. L’un des candidats fraudeurs aurait utilisé son téléphone pour photographier tous ses cours d’histoire-géographie et il aurait essayé de s’en servir en salle d’examen.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos