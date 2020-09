Bac 2020 / Fraude à Goudiry : 13 candidats et 2 étudiants arrêtés et déférés au tribunal

Malgré toutes les mesures prises par les autorités de l’Office du Baccalauréat pour sécuriser cet examen et éviter des cas de fraudes dans son déroulement, des candidats sont parvenus à les contourner.



Ainsi 13 candidats du jury 1203 du Centre du Lycée de Goudiry, aidés par 2 étudiants, ont été déférés au tribunal de grande instance de Tambacounda. Ils sont accusés de fraude durant le déroulement de cet examen au 2e jour lors des épreuves de Mathématiques.



En effet, c’est une candidate qui a d’abord été surprise par le surveillant en flagrant délit de tricherie avec son téléphone portable à partir duquel elle recevait de l’extérieur les corrigés des épreuves. Mais c’était sans compter avec la vigilance de la surveillante qui avait tous ses yeux rivés sur elle. Prise en flagrant délit, la candidate a été arrêtée avant d’être expulsée de la salle.



Alertée, la gendarmerie de Goudiry a vite ouvert une enquête. Durant son édition, la fille en question a fait savoir que c’est un groupe whatshApp qui a été créé et administré par deux étudiants qui reçoivent les sujets et les traitent immédiatement pour après renvoyer la correction aux 13 candidats dont un candidat libre, deux filles et 11 garçons.



Ces fraudeurs et leurs acolytes étudiants ont tous été appréhendés et remis au maitre des poursuites. D’ailleurs 7 d’entre eux ont déjà été déclarés admissibles pour le second tour qui démarre ce jeudi 10 septembre 2020.

