Bac 2020 - Mort d'un candidat à Kounkané suite à... Un candidat au baccalauréat est décédé ce vendredi, au centre d’examen de Kounkané dans le département

de Vélingara (Kolda). Cet élève était du jury 1011 du centre de ladite commune.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020

C’est l’émoi et la tristesse dans ce jury logé au Cem 1 de Kounkané où l’élève Djiby Sadio en TL au lycée de Kounkané a rendu l’âme.



Ce vendredi, peu avant la fin des épreuves du premier tour du Baccalauréat 2020, il a été pris de douleurs abdominales.



Après les premiers secours prodigués par le personnel du jury, sa famille sera alertée, mais c’est sur la route du poste de santé qu’il rendra l'âme, laissant ses camarades dans la douleur et la tristesse, rapporte notre source.



