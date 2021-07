Bac-2021 : Les 15 "tricheurs" de "Team Pékesse" relaxés

Au centre d'examen de Pékesse, 15 candidats libres (14 filles et 1 garçon) ont été pris en flagrant délit de triche au Bac.



Arrêtés et placés en garde à vue, les mis en cause, tous issus de la région de Dakar, ont été purement et simplement relaxés, informe Le Soleil.



Les "tricheurs" avaient créé un groupe WhatsApp dénommé "Team Pékesse". Et, à chaque fois que les épreuves sont remises aux candidats, ils les prennent en photo et les envoient à une tierce personne.



Se trouvant hors de Pékesse, elle corrige les épreuves et les renvoie dans le même groupe WhatsApp. D'ailleurs, cette personne est activement recherchée par la gendarmerie.

Avec Seneweb

