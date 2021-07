Bac 2021 à Kaolack: Le faible nombre de candidats en séries scientifiques, évoqué

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021

L’inspecteur d’Académie de Kaolack a relevé, jeudi, une ’’très grande faiblesse’’ du nombre de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques.



’’ Nous notons une très grande faiblesse des séries scientifiques, en termes d’effectifs de candidats. La série S1, par exemple, totalise cette année, un effectif encore moins important que celui de l’année dernière ’’, a fait observer Siaka Goudiaby.



Il s’exprimait au terme d’une visite dans des centres d’examen de la commune de Kaolack, pour s’assurer du bon déroulement des épreuves et de la présence des candidats et des surveillants, des présidents de jurys et des chefs de centre.



Il était accompagné par le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, le président de l’Union régionale des associations des parents d’élèves et étudiants de Kaolack, Alphonse Diégane Thiaré et des acteurs de l’éducation.



’’ Cette année, nous avons seulement 20 candidats pour la série S1 (un taux de présence de 0,17%) contre 28 pour l’année passée. Et, pour la série S2, nous avons 1.758 candidats, soit 15%. Donc, plus de 84% des candidats sont de la série L ’’, a fait savoir l’inspecteur d’Académie de Kaolack.



Il a salué le respect des gestes-barrières qui a ‘’ prévalu au démarrage sans encombre de l’examen du baccalauréat général à Kaolack ’’.



’’ Dans tous les centres que nous avons visités, on s’est rendu compte de l’effectivité du respect des mesures-barrières, notamment le port du masque par les élèves et les enseignants, le lavage des mains ou l’utilisation du gel hydroalcoolique ’’, s’est-il félicité.



Il a ajouté : ’’ Nous avons constaté qu’au niveau des élèves, l’interdiction formelle d’accéder aux centres avec le portable a été respectée ’’.



’’ Tout compte fait, l’examen a bien démarré sur toute l’étendue du territoire régional. Nous sommes satisfaits du bon déroulement des épreuves ’’, a encore salué l’IA de Kaolack, en faisant savoir aussi que l’examen a bien démarré au jury de Gambie, en Banjul.



Cette année, a rappelé Siaka Goudiaby, ’’ la région de Kaolack a présenté au baccalauréat général, 11.890 candidats dont 6.000 filles ’’.



Ces 11.890 sont ventilés entre 29 centres d’examen et 37 jurys.



