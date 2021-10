Bac de Foundiougne: La partie avant retirée des eaux La partie avant du bac de Foundiougne a été finalement retirée des eaux grâce à la mobilisation d’importants moyens logistiques, a indiqué dimanche le directeur des Routes, Mamoudou Alassane Camara.

’’Le bac est hors de l’eau, les équipes de soudeurs vont identifier et réparer les rampes endommagées et prendre tout le temps nécessaires pour faire une bonne réparation du bac’’, a-t-il déclarée à l’Aps.



La partie avant du bac d’un poids d’ environ 100 tonnes a été engloutie subitement sous les eaux du bras du fleuve le Saloum jeudi dernier en début d’après-midi à l’embarcadère de Foundiougne au moment où des techniciens tentaient de le dépanner.



Il a été mis en service en 2000 pour assurer la traversée entre Foundiougne et Ndakhonga. ’’Les moyens mobilisés pour retirer le bac des eaux sont composés d’une barge et d’une grue d’une capacité de 180 tonnes’’, a expliqué à des journalistes M. Camara, venu superviser les opérations.



Selon lui, ’’l’opération a pris trois jours parce qu’il fallait se préparer, mobiliser les équipes, identifier avec les plongeurs tout ce qui est à faire pour l’élevage du bac’’.



’’Maintenant, dit-il, nous sommes en train de voir si la tôle n’est pas endommagée, une équipe de soudeurs est en cours de route pour entamer les réparations’’.



En attendant la reprise des rotations du bac, ’’nous allons offrir des gilets pour les passagers des pirogues qui assurent temporairement la traversée des populations sur le bras du fleuve le Saloum’’, a déclaré le directeur des Routes.



M. Camara a soutenu que ’’la solution durable’’ pour la traversée de ce bras de fleuve est la mise en service du pont de Foundiougne qui sera inauguré par le président de la République avant la fin de l’année.









