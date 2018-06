Bac : les diplômes de la session 2018 produits dès la fin des épreuves

Les diplômes du baccalauréat 2018 seront produits dès après la fin de la session de cette année, pour ne pas ajouter aux lots des précédebntes années pas encore disponibles, a annoncé, mercredi, à Dakar, le directeur de l’Office du Bac, Socé Ndiaye.



"Nous avons un stock de diplômes’’ à produire. "Il y en a qui datent de 1960 et qui n’ont toujours pas été délivrés. Ce que nous envisageons, c’est qu’à la fin de la session de 2018, tous les diplômes soient produits", a-t-il dit lors d’une conférence de presse.



"Nous allons peut-être produire des diplômes de 2006 jusqu’à cette année. Le reste sera délivré sur demande", a-t-il annoncé, ajoutant que les attestations provisoires, distribuées après chaque examen, ne seront pas supprimées pour cette année.



"Nous sommes en phase expérimentale et nous ne maîtrisons pas encore ce nouveau système. Nous ne pouvons pas les supprimer pour le moment. Si c’est concluant, on ira vers cela", a-t-il ajouté.



Des attestations seront délivrées ’’cette année. On ne sait pas’’ cependant "si on le fera pour tout le monde", a indiqué le directeur de l’Office du Bac.



Le baccalauréat général 2018, lui, va démarrer à partir du 17 juillet 2018.



Au total 157687 candidats ont été enregistrés pour la session de cette année dont ils passeront les épreuves dans 515 jurys répartis à travers 455 centres principaux.



Près de 8216 examinateurs et 18600 surveillants vont être mobilisés à cette occasion.