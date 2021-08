Baccalauréat 2021: Un taux de réussite de 44,65 %, enregistré Les résultats globaux du baccalauréat général sont connus. Sur les 147.957 candidats qui ont composé, 66.063 sont déclarés admis. Soit un taux de réussite de 44,65 %. Comparés à l’année dernière, les résultats de cette année ont connu une baisse de 3,75 %.

Le Directeur de l’Office du baccalauréat a publié les résultats globaux de la session 2021. Sur les 153.727 candidats qui s’étaient inscrits, 147.957 ont composé. Après proclamation des résultats, 66.063 candidats sont déclarés admis ; soit un taux de réussite de 44,65 %. Comparé à 2020, le nombre de bacheliers a diminué de 6.232 car, l’année dernière, il y avait 72.295 admis ; soit un taux de réussite de 48,4 %.



Un résultat satisfaisant, selon le Directeur de l’Office du Baccalauréat, car dépassant largement la moyenne décennale. Selon Pr. Sossé Ndiaye, de 1970 à 1980, la moyenne n’a jamais atteint 42%. À l’en croire, c’est seulement la décade 1980-1989 qui a enregistré un taux de réussite de 46 % pour le Baccalauréat général.



Le Directeur de l’Office du Bac précise que de 1990 à 1999, le taux de réussite se situait entre 34 et 41%, jusqu’en 2020 où un bond de 48,4% a été réalisé, malgré la pandémie du nouveau coronavirus.



Toutefois, un nombre important de mentions a été enregistré cette année. 5813 mentions ont été obtenues sur le plan national, dont 94 « Très bien ». Les statistiques de l’Office du Bac renseignent que ce sont les séries scientifiques qui ont obtenu le plus de mentions « Très bien ». Sur les 94 mentions « Très bien », la série S2 vient en tête avec 34 mentions. Elle est suivie de la S1 avec 17 mentions « Très bien ».



Toujours concernant les mentions « Très bien », le Baccalauréat arabe a bien tiré son épingle du jeu, avec 30 mentions alors que les séries littéraires qui font 80 % de l’effectif total des candidats, n’ont eu que 13 mentions « Très bien ».



Une autre statistique qui a pris de l’ampleur cette année, c’est le nombre de cas de triche lors de cet examen, note l’Office du Bac. Malgré les injonctions, les mesures et le dispositif sécuritaire mis en place, la session 2021 du Baccalauréat général a enregistré beaucoup de cas de triche.



Selon le Directeur de l’Office du Bac, 108 candidats au Baccalauréat ont été exclus de l’examen pour avoir triché. Sossé Ndiaye précise que la plupart d’entre eux ont commis leur forfait par l’usage du téléphone portable, alors qu’il a été bel et bien indiqué que celui-ci est formellement interdit dans les centres d’examen.



