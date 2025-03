Baccalauréat 2025 : Une opportunité de régularisation offerte aux candidats sans pièces d’état civil Dans le cadre de l’application de la décision n°8 prise par le Premier ministre lors du Conseil interministériel du 18 mars 2025, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé des mesures visant à permettre aux candidats au Baccalauréat 2025, dépourvus de pièces d’état civil, de régulariser leur situation.

Selon un communiqué du MESRI, cette décision concerne les élèves déjà enrôlés par leurs établissements d’enseignement secondaire ou par les Centres Académiques d’Orientation Scolaire et Professionnelle (CAOSP), dont les dossiers ont été rejetés pour défaut de pièces d’état civil. Ces candidats pourront compléter leur dossier à partir du lundi 24 mars 2025 auprès de l’Office du Baccalauréat.



Le ministère précise que la date limite de dépôt des pièces d’état civil est fixée au samedi 5 avril 2025 à 12h00.



Cette mesure vise à garantir à tous les élèves concernés la possibilité de se présenter aux épreuves du Baccalauréat, malgré les contraintes administratives liées à l’obtention de documents d’état civil.



Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, El Hadji Abdouramane Diouf, invite ainsi les candidats concernés à entreprendre les démarches nécessaires dans les délais impartis.



