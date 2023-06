Baccalauréat technique : Près de 3 400 candidats ont démarré les épreuves

Au total, 3 399 candidats, dont 1 919 filles, ont démarré ce matin les épreuves du baccalauréat technique 2023, sur toute l’étendue du territoire national.



Parmi ces 3 399 candidats, 55,52 pour cent sont issus du public, selon des statistiques fournies par le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.



Les épreuves se déroulent à Dakar et dans plusieurs autres régions du pays. L’inspection d’Académie de Dakar compte le plus grand nombre de candidats, avec 1 285 élèves. Elle est suivie par celle de Pikine-Guédiawaye avec 619 candidats.



La région de Kédougou (est) arrive en troisième position avec 256 candidats, devant Diourbel (centre), qui en compte 254.



La région de Kaolack (centre) suit avec 224 candidats, talonnée de près par celle de Saint-Louis (nord), où 219 élèves sont à la recherche de leur premiers diplômes universitaires.



Viennent ensuite les régions de Thiès (ouest, 166) et Kolda (sud, 116), puis le département de Rufisque (105) et la région de Tambacounda (est, 67). Ziguinchor (sud) et Fatick (centre), ferment la marche avec, respectivement, 46 et 42 candidats.













Aps