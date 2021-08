Bachelières à 13 ans: Les sœurs jumelles, Aminata et Ramatoulaye Diaw récompensées

Les sœurs jumelles, plus jeunes bachelières de cette année, Aminata et Ramatoulaye Diaw, des et plus jeunes bachelières de cette année ont été récompensées par le chef de l’Etat lors de la cérémonie de remise des prix du concours général 2021.