Bacheliers de la série STEG déboussolés…

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

Les nouveaux bacheliers de la série «Sciences et technologies de l’Economie et de la Gestion» (STEG) ex-série G sont dans le désarroi. Non seulement ils n’ont toujours pas reçu leurs attestations de Baccalauréat, mais aussi ils ne peuvent pas s’inscrire sur la plateforme «Campusen» pour être orientés les dans universités publiques. Hier, ils se sont donné rendez-vous devant l’Office du Baccalauréat pour réclamer leurs attestations. Certains parmi eux qui ont des préinscriptions à l’étranger risquent d’être forclos. Ils menacent de durcir la lutte, si une solution n’est pas trouvée le plus rapidement possible.

