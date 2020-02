Bagarre à l’Arène nationale: Le CNG inflige de lourdes sanctions à l’encontre de Niakh Diarignou et Alioune Sèye 2 Le comité de discipline du Comité national de gestion de lutte a tenu ce lundi sa réunion hebdomadaire au cours de laquelle, elle a tranché sur les incidents survenus le week-end dernier à l’arène nationale. Le président Alioune Sarr et ses collaborateurs ont pris des sanctions sévères à l’encontre de Niakh Diarignou et Alioune Sèye 2.

Niakh Djarignou et son écurie Thiaroye Mbollo sont suspendus pendant un an par le CNG de lutte. « On a fait l’évaluation du combat, effectivement il y’a des décisions qui ont été prises », annonce Thierno Kâ au journal "Sunulamb", repris par wiwiports.



Il poursuit: « le lutteur Niakh Diarignou et l’écurie sont suspendus pour un an, c’est-à-dire pendant un an calendaire, soit jusqu’au 10 février 2021, aucun lutteur de cette écurie ne sera autorisé à avoir un combat ».



Selon la même source: « le reliquat de Niakh Diarignou est confisqué. Troisièmement, le gars « (il se nomme Aly) qui est à l’origine du versement de la potion mystique, est interdit d’enceinte. Il ne sera plus autorisé à pénétrer dans l’enceinte ».



