Bagarre à l'Assemblée Nationale : Cheikh Abdou Mbacké revient à la charge

Dans son face-à-face avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye, au cours du vote du budget du ministère de l'Intérieur, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly est revenu sur les empoignades qui ont eu lieu hier dans l'Hémicycle et qui l'opposaient à certains députés de la majorité.



"Celui qui m'a insulté hier, on se connait. Sa maman était une vendeuse de beignets. Nous, on ne nous connaît pas dans ce domaine. C'est-à-dire proférer des insultes ou des insanités aux gens", a tonné le député de Bokk Guiss Guiss.



Seneweb