Bagarre à la pharmacie Fadilou Mbacké de Patte d’Oie : le commissaire Sankharé relevé de ses fonctions Le commissaire Sankharé de la police des Parcelles Assainies vient d'être relevé de ses fonctions, selon iRadio, reprise par seneweb.

Jeudi 15 Août 2019

Tout serait partie qui cicule sur le net où on voit le commissaire Sankharé des Parcelles Assainies et le Dr Cheikhouna Gaye qui officie à la pharmacie Fadilou Mbacké de la Patte d'Oie.

Le Dr Gaye affirme avoir reçu la visite du commissaire qui souhaitait acheter un médicament. Mais, il lui fait savoir que ledit médicament ne se vend que sur ordonnance. Le ton est alors monté, avant que le commissaire n'appelle, selon lui, ses hommes qui ont voulu l'embarquer.



